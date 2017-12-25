Названа цель поездки Яценюка в Швейцарию

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила в Facebook, что политик прибыл в Швейцарию по семейным делам.



"Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там (в Швейцарии − ред.) не планирует. Это − приватная семейная поездка", − отметила Лаппо.

Она также подтвердила, что недоразумение в Женевском аэропорту действительно возникло из-за запроса россиян в Интерпол в связи с якобы участием Яценюка в военных действиях в Чечне.

При этом она опровергла информацию российских СМИ о недействительном паспорте лидера Народного фронта и про обнаружение у него крупной суммы денег.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Женевы Яценюка задержали по запросу России, однако после проверки отпустили.

Интерпол прокомментировал задержание Яценюка в Женеве

Источник: korrespondent.net