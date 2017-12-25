Итоги 24.12: "Сбежавший" военный и бюджет ООН

В России заявили о попросившем статус беженца украинском военном

В ФСБ России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

В Генштабе Украины опровергли данную информацию и заявили, что военнослужащие ВСУ верны присяге и украинскому народу.

ООН утвердила свой бюджет на два года

Генассамблея ООН приняла бюджет организации на ближайшие два года в размере 5,395 миллиарда долларов.

Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов ООН на следующий год Штаты снова внесут 22% от указанной суммы.

Вашингон заявил, что удовлетворен результатами переговоров по бюджету ООН в этом году, но продолжит добиваться еще более экономной и прозрачной работы организации.

Католики впервые получили официальный выходной на Рождество

В Украине впервые официально отмечают католическое Рождество, к которому приурочен выходной день 25 декабря.

В ноябре депутаты приняли соответствующий закон, аргументируя его тем, что католическое Рождество празднуется во “всем мире” и в Украине следует проявить толерантность к христианам.

Президент Петр Порошенко опубликовал видео к празднику, в котором поздравил украинцев и католиков, а также похвалил протестантов.

Пхеньян назвал новые санкции ООН актом войны

В МИД Северной Кореи заявили, что последние санкции ООН против КНДР являются актом войны и равносильны полной экономической блокаде страны.

При этом Пхеньян пригрозил "наказать тех, кто поддержал этот шаг" и отметил, что наличие ядерного оружия – это самозащита и инструмент сдерживания.

В Китае испытали крупнейший в мире самолет-амфибию

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 успешно завершил первый тестовый полет. Он провел в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила три тысячи километров.

Самолет планируют использовать для спасательных операций и борьбы с лесными пожарами. За 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки.

Навального выдвинули в президенты России

В Москве инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

Говоря о бойкоте в случае недопуска к участию в выборах, Навальный заявил, что считает свое выдвижение законным и продолжит предвыборную кампанию.

Источник: korrespondent.net