Итоги 24.12: "Сбежавший" военный и бюджет ООН

В России заявили о попросившем статус беженца украинском военном
В ФСБ России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.
В Генштабе Украины опровергли данную информацию и заявили, что военнослужащие ВСУ верны присяге и украинскому народу.
ООН утвердила свой бюджет на два года
Генассамблея ООН приняла бюджет организации на ближайшие два года в размере 5,395 миллиарда долларов.
Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов ООН на следующий год Штаты снова внесут 22% от указанной суммы.
Вашингон заявил, что удовлетворен результатами переговоров по бюджету ООН в этом году, но продолжит добиваться еще более экономной и прозрачной работы организации.
Католики впервые получили официальный выходной на Рождество
В Украине впервые официально отмечают католическое Рождество, к которому приурочен выходной день 25 декабря.
В ноябре депутаты приняли соответствующий закон, аргументируя его тем, что католическое Рождество празднуется во “всем мире” и в Украине следует проявить толерантность к христианам.
Президент Петр Порошенко опубликовал видео к празднику, в котором поздравил украинцев и католиков, а также похвалил протестантов.
Пхеньян назвал новые санкции ООН актом войны
В МИД Северной Кореи заявили, что последние санкции ООН против КНДР являются актом войны и равносильны полной экономической блокаде страны.
При этом Пхеньян пригрозил "наказать тех, кто поддержал этот шаг" и отметил, что наличие ядерного оружия – это самозащита и инструмент сдерживания.
В Китае испытали крупнейший в мире самолет-амфибию
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 успешно завершил первый тестовый полет. Он провел в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила три тысячи километров.
Самолет планируют использовать для спасательных операций и борьбы с лесными пожарами. За 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки.
Навального выдвинули в президенты России
В Москве инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.
Говоря о бойкоте в случае недопуска к участию в выборах, Навальный заявил, что считает свое выдвижение законным и продолжит предвыборную кампанию.
Источник: korrespondent.net
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