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25. 12. 2017

При авиаударе в Йемене погибли более 50 человек

В результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли не менее 50 повстанцев-хуситов на западе Йемена, сообщил телеканал Sky News Arabia.

"Убиты более 50 боевиков финансируемых Ираном отрядов во время бомбардировки коалиции, целью которой стали военные подкрепления в районах Джарахи и Хейс, а также в окрестностях Тухейты на фронте на западном побережье", — сообщил канал, вещающий из входящих в коалицию ОАЭ.

Кроме того, по данным телеканала, силы коалиции уничтожили баллистическую ракету повстанцев. Ее удалось уничтожить в районе порта Рас-Иса вместе с платформой для ее запуска "во время попытки членов движения ее подготовить и запустить". Предполагаемую цель готовившегося удара канал не указал.

Канал отметил, что в воскресенье бомбардировки коалиции также затронули западные окрестности захваченной повстанцами столицы страны Саны.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре Саудовская Аравия дважды перехватывала ракеты хуситов.

Источник: korrespondent.net

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