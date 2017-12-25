Россия призвала США и КНДР к переговорам

Россия призывает Северную Корею и США начать переговоры и готова этому способствовать, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Призываем партнеров сосредоточиться на решении конкретных проблем корейского полуострова на основе переговоров. А для этого контакты с Пхеньяном необходимо не разрывать, а, наоборот, развивать", — сказал министр.

"Твердо убеждены, что не только КНДР, но и США, а также их союзникам необходимо воздержаться от любых шагов, способных спровоцировать кризис, и запустить, наконец, переговорный процесс. Россия будет этому всемерно способствовать", — заверил Лавровю

По его словам, с КНДР налажен механизм консультаций по предложенной Москвой "дорожной карте".

"Со своей стороны стремимся поддерживать их на возможно высоком уровне. Естественно, между нами налажен и механизм консультаций по вопросам реализации российской "дорожной карты" корейского урегулирования", — рассказал министр.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

Источник: korrespondent.net