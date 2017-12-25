25 декабря 2017, понедельник, 18:50
+2°C
Завтра +4°C
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,36
25. 12. 2017

Около 200 лыжников застряли на подъемнике в Альпах

Из-за сломавшегося горного подъемника во французских Альпах на высоте застряли около двух сотен лыжников. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел близ горнолыжного курорта в департаменте Изер на юго-востоке Франции на подъемнике, соединяющем станцию Шамрус (1650 метров) и вершину Круа де Шамрус (2250 метров).

Люди, который в момент происшествия находились в кабинках фуникулера оказались заблокированными на большой высоте. По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность устройства.

В скором времени к канатной дороге прибыли спасатели. Туристов и местных жителей пришлось спасать с помощью вертолетов гражданской авиации. На них спасатели подлетали вплотную к заблокированным кабинкам и вручную вытаскивали людей.

По словам Франка Лекутра, главы туристического офиса курорта Шамрус, операция проходила в штатном режиме, благодаря спокойным погодным условиям. В результате ЧП, никто не пострадал.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале декабря во Французских Альпах в результате схода лавины погибли три туриста.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогой, я сделаю тебя сейчас очень счастливым!

- Дорогая, мне будет тебя очень не хватать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.