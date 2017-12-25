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25. 12. 2017

Пранкеры позвонили в НАТО от имени Парубия

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени спикера Верховной Рады Андрея Парубия позвонили президента Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли. 

Сначала пранкеры обговорили идею референдума в Украине и риски, которые могут помешать вступлению Украины в НАТО. На вопрос, что делать, если референдум "провалится", Алли заметил, что референдум - это шаг вперед. Однако если его не принять, возникнут опасные реакции и последствия для Украины.

Также Алли отметил специфические моменты референдума. Он заявил, что многое будет зависить от того, как сформулировать вопрос. 

Также в телефонной беседе были обговорены надежды на то, что Владимир Путин не станет президентом России в 2018 году.

Пранкеры также остановились на теме влияния России на выборы в США. Паоло Али также прокомментировал слухи, что Путин может влиять на выборы в Италии и посмеялся с этого.

И в концовке разговора пранкеры заявили о психологических методах ведения войны со стороны России. Рассказали про видео с 25-м кадром "Азино три топора" и "Как поднять бабла", и опасную психологическую методичку "Вован и Лексус".

Пранкеры попросили внимательно записать название и передать все главному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. 

Стоит отметить, что в феврале эти же пранкеры звонили самому Столтенбергу. 

Источник: korrespondent.net

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