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25. 12. 2017

В Москве автобус въехал в переход: пять погибших

В Москве пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро Славянский бульвар. По сообщениям российских СМИ, погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Cмотрите фотогалерею: В Москве автобус въехал в переход: пять погибших

ДТП произошло в районе дома №3 по Славянскому бульвару между станциями метро Славянский бульвар и Инновационный центр Сколково. Автобус, ходил по маршруту SK (818Е), заехал на тротуар, сбил нескольких человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.

Как сообщил Интерфаксу осведомленный источник, водитель задержан, его состояние позволяет провести допрос. Собеседник агентства добавил, что попавший в аварию автобус принадлежит Одинцовской транспортной компании.

"Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", – заявил водитель автобуса.

⚡️⚡️Автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует и влетает в толпу пешеходов. Полное панорамное видео с камер.

Вряд ли это неисправность автобуса, на видео умышленный наезд. pic.twitter.com/da6ClDEbB8

— Илья Зотов (@EliasZotov) 25 декабря 2017 г.

Недавно в России на юго-западе Республики Коми перевернулся экскурсионный автобус, в результате пострадали 12 человек, в том числе четыре ребенка.

Источник: korrespondent.net

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