В Казани автобус врезался в мечеть

В Казани пассажирский автобус въехал прямо в двери мечети. Как сообщает Интерфакс, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе управления ГИБДД Казани сообщили, что выясняются причины аварии, на месте работают сотрудники спецслужб.

В паблике ВКазани Поймут|Главное сообщество Казани» в социальной сети ВКонтакте уточнили, что инцидент произошел на остановке Колхозный рынок на улице Габдуллы Тукая.

Ранее сегодня в Москве пассажирский автобус врезался в пешеходный переход – погибли пять, пострадали 15 человек.

Источник: korrespondent.net