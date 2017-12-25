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25. 12. 2017

В Казани автобус врезался в мечеть

В Казани пассажирский автобус въехал прямо в двери мечети. Как сообщает Интерфакс, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе управления ГИБДД Казани сообщили, что выясняются причины аварии, на месте работают сотрудники спецслужб.

В паблике ВКазани Поймут|Главное сообщество Казани» в социальной сети ВКонтакте уточнили, что инцидент произошел на остановке Колхозный рынок на улице Габдуллы Тукая.

Ранее сегодня в Москве пассажирский автобус врезался в пешеходный переход – погибли пять, пострадали 15 человек.

Источник: korrespondent.net

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