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25. 12. 2017

Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 240 человек

На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао найдены тела 240 человек, десятки из них извлечены из вышедшей из берегов реки. Об этом сообщила в понедельник, 25 декабря, полиция.

В пятницу, 22 декабря, тропический шторм достиг восточного побережья Минданао, на котором проживают более 20 миллионов человек. Сильнейшие ливни привели к наводнениям и оползням.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города Тубод. В частности, по данным полиции, вышедшая из берегов река полностью разрушила горную деревню Далама. "Деревни больше нет", - сообщил в интервью AFP местный полицейский.

Далее тропический шторм переместился на расположенное к западу от Минданао море Сулу. Как ожидается, вечером 23 декабря он достигнет побережья острова Палаван.

Менее недели назад Филиппины оказались во власти тропического шторма Kai-Tak, жертвами которого стали 54 человека. Еще 24 человека числятся пропавшими без вести. В среднем каждый год на Филиппинский архипелаг обрушиваются 20 тайфунов и других тропических штормов, отмечает AFP.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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