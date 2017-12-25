25 декабря 2017, понедельник, 18:49
+2°C
Завтра +4°C
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,36
25. 12. 2017

В зоопарке Китая пингвинов нарядили Санта-Клаусами

В зоопарке китайского города Харбин пингвинов по случаю рождественских праздников нарядили Санта-Клаусами. На обнародованном видео видно, как одному из пингвинов опустилась на глаза, из-за чего он едва не упал – на помощь пришел сотрудник зоопарка.

Дети смогли прогуляться непосредственно с наряженными в красные плащи и колпаки пингвинами вокруг недавно построенного Mini Snow Town.

Напомним, спустя 22 года наблюдений биологи установили, что рацион пингвинов состоит из 26 разных видов животных.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Дорогой, я сделаю тебя сейчас очень счастливым!

- Дорогая, мне будет тебя очень не хватать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.