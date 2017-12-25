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25. 12. 2017

Жертвами пожара в ТРЦ на Филиппинах стали 37 человек

На Филиппинах пожарные подтвердили гибель 37 человек в торговом центре NCCC Mall в Давао. Министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре отдал распоряжение о начале расследования пожара в центре, сообщает DW.

Обгоревшие тела погибших обнаружили под обломками 25 декабря 2017 года. Большинство погибших, вероятно, сотрудники колл-центра американской компании-аутсорсера SSI.

Немало американских компаний держат в этой стране колл-центры учитывая низкий уровень зарплат. Свидетели говорят, что после начала пожара сотрудники колл-центра пытались вынести личные вещи, из-за чего оказались в огненной ловушке. Уцелевшие же рассказывают, что аварийные выходы были закрыты. Владелец ТЦ отвергает эти обвинения.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах пожар в торговом центре заблокировал в здании 25 человек.

Источник: korrespondent.net

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