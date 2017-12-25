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25. 12. 2017

Канада объявила персоной нон грата посла Венесуэлы

Канада объявила персонами нон грата посла и поверенного в делах Венесуэлы, сообщила министр иностранных дел Христя Фриланд в понедельник, 25 декабря.

"Послу Венесуэлы в Канаде, который и так был отозван в знак протеста против введения Канадой санкций против вовлеченных в коррупцию и серьезные нарушения прав человек венесуэльских чиновников, больше не рады в Канаде", – заявила она.

Решение властей Оттавы стало ответом на выдворение из Венесуэлы дипломатов Канады и Бразилии.

"Этот шаг - очень характерный для режима Мадуро, который последовательно подрывает все попытки восстановить демократию и помочь народу Венесуэлы", - сказала Фриланд.

Ранее власти Венесуэлы выдворили посла Бразилии Руй Перейру и канадского поверенного в делах Крейба Ковалика. Каракас обвинил поверенного в делах Канады в том, что он "постоянно грубо и оскорбительно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы".

Источник: korrespondent.net

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