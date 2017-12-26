В швейцарских Альпах погибли трое альпинистов

Трое альпинистов погибли в результате схода лавин в швейцарских Альпах за последние три дня, сообщают западные СМИ.
25 декабря в кантоне Вале на юге Швейцарии лавина настигла 39-летнего местного жителя. Еще один альпинист – 29-летняя женщина – погибла в том же кантоне 23 декабря.
Гибель еще одного альпиниста была зафиксирована в кантоне Граубюнден (Гризон) на востоке Швейцарии. 31-летний француз попал под лавину во время одиночного восхождения на гору Глатванг.
В швейцарских Альпах восемь человек пропали без вести после оползня
Ранее сообщалось, что из-за сломавшегося горного подъемника во французских Альпах на высоте застряли около двух сотен лыжников.
Источник: korrespondent.net