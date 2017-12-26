В Турции за неделю задержали более 100 человек

Правоохранители Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Анатолийское агентство новостей.

Антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек. Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции.

Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.



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Напомним, ранее в Анкаре полиция задержала 111 подозреваемых в сотрудничестве с ИГ. В спецоперации принимали участие 1500 силовиков.

Источник: korrespondent.net