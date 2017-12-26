26 декабря 2017, вторник, 06:48
+4°C
Завтра +2°C
+4°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,36
26. 12. 2017

Додон назвал сценарии развития отношений с РФ


Существуют два сценария развития отношений Молдовы с Россией. Об этом заявил молдавский лидер Игорь Додон в интервью газете Известия.
 
"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, — сразу после новогодних праздников… Мы попытаемся и сделаем все возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года. Я поговорил с премьер-министром и спикером парламента Молдовы, и, насколько я понимаю, у них есть открытость и желание двигаться вперед", – сказал Додон.
 
По словам президента Молдовы, второй вариант – урегулирование после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года. Додон ожидает, что его партия выиграет эти выборы – и правительство будет сформировано из его единомышленников.
 
Также он рассчитывает на то, что решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет принято уже весной 2018 года.

Молдова отозвала посла из России
 
Напомним, ранее Додон не подписал закон о борьбе с российской пропагандой.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогой, я сделаю тебя сейчас очень счастливым!

- Дорогая, мне будет тебя очень не хватать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.