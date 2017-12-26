Без США в Афганистане было бы еще хуже – Путин

Ситуация в Афганистане деградирует после сокращения контингента США в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Интерфакс.

"Действительно, ситуация ухудшилась. Это правда, она продолжает деградировать, но если бы там не было Соединенных Штатов, наверное, было бы еще хуже", – сказал Путин.



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Напомним, ранее в США заявили, что американские вооруженные силы останутся в Афганистане до полной ликвидации угрозы терроризма.

Источник: korrespondent.net