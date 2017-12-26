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26. 12. 2017

Минобороны Южной Кореи создает структуру по КНДР

 
Министерство обороны Южной Кореи в рамках реорганизации создает специальную структуру, которая будет заниматься вопросами, связанными с КНДР, сообщает Интерфакс.
 
Отмечается, что это обусловлено необходимостью "более эффективно отвечать на растущую ракетно-ядерную угрозу со стороны Северной Кореи".
 
Планируется также создать отдел, который будет специализироваться на противостоянии ядерной программе КНДР в тесной координации с Центром ядерного реагирования при Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил страны.

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Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи готовы к диалогу с КНДР без предварительных условий.

Источник: korrespondent.net

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