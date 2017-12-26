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26. 12. 2017

Беженец из Африки попытался снять крест с рождественской ели в Милане

 
В Милане беженец из Африки залез на рождественскую елку, чтобы снять с нее крест, сообщает Il Giornale.
 
21-летнему уроженцу Гамбии не понравился крест на елке на Пьяцца Дука д'Аоста перед Центральным вокзалом города и он полез его снимать. Молодому человеку помешали полицейские, которые оперативно пресекли попытку нарушения общественного порядка.
 
На вопрос, зачем он это сделал, африканец указал на крест и заявил, что это "нехорошо". Беженца доставили в полицейский участок.
 
В полиции отметили, что у африканца имеется разрешение на пребывание в стране, выданное региональным отделением комиссии по делам беженцев.

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Напомним, ранее "Исламское государство" призвало к терактам в Европе на Рождество.

Источник: korrespondent.net

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