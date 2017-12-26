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26. 12. 2017

Китай запустил в космос три спутника

 
Китай во вторник, 26 декабря, осуществил успешный запуск ракеты Чанчжэн-2 с тремя спутниками, сообщает РИА Новости.
 
Ракета стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань с тремя спутниками дистанционного зондирования Земли, все они вышли на заданную орбиту.
 
Для ракет-носителей семейства Чанчжэн этот пуск стал 260-й по счету миссией, которая знаменовала собой успешное завершение программы космических полетов Китая на 2017 год.

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Напомним, ранее Китай вывел на орбиту спутники для навигационной системы.

Источник: korrespondent.net

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