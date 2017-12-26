Китай запустил в космос три спутника

Китай во вторник, 26 декабря, осуществил успешный запуск ракеты Чанчжэн-2 с тремя спутниками, сообщает РИА Новости.

Ракета стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань с тремя спутниками дистанционного зондирования Земли, все они вышли на заданную орбиту.





Порошенко: Удерживаем позиции космической державы Для ракет-носителей семейства Чанчжэн этот пуск стал 260-й по счету миссией, которая знаменовала собой успешное завершение программы космических полетов Китая на 2017 год.

Напомним, ранее Китай вывел на орбиту спутники для навигационной системы.

Источник: korrespondent.net