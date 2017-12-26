Америка становится великой быстрее, чем ожидалось – Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал сограждан вернуться к работе после рождественских каникул, чтобы "снова сделать Америку великой".

При этом американский лидер отметил, что процесс становления страны "великой" уже происходит быстрее, чем это ожидалось.





I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2017 г. "Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой, что уже происходит быстрее, чем это ожидалось", – написал Трамп в Twitter.

Рейтинг Трампа упал до нового минимума



Напомним, ранее Трамп заявил, что США стоят на пороге "нового экономического чуда".

Источник: korrespondent.net