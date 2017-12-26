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26. 12. 2017

Америка становится великой быстрее, чем ожидалось – Трамп

 
Президент США Дональд Трамп призвал сограждан вернуться к работе после рождественских каникул, чтобы "снова сделать Америку великой". 
 
При этом американский лидер отметил, что процесс становления страны "великой" уже происходит быстрее, чем это ожидалось.
 
"Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой, что уже происходит быстрее, чем это ожидалось", – написал Трамп в Twitter.

I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2017 г.
Рейтинг Трампа упал до нового минимума
 
Напомним, ранее Трамп заявил, что США стоят на пороге "нового экономического чуда".

Источник: korrespondent.net

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