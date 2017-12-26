Итоги 25.12: Рождество в Украине и Femen у Папы

Украина попала в топ-10 самых опасных стран для туристов

Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира для туристов в ежегодном рейтинге, составленном Всемирным экономическим форумом.

Самой опасной страной для туристов аналитики назвали Конго (20 место). На 19 месте – Таиланд. Далее в обратном порядке идут: Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины. На 10-м месте оказалась Украина.

Украина впервые отметила католическое Рождество

В Украине впервые отметили один из самых больших праздников христианского мира – Рождество по григорианскому календарю. В поздравлении к украинцам президент Петр Порошенко заявил, что намерен праздновать Рождество дважды.

Папа Римский помолился за мир в Украине

Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского послания "Городу и миру" помолился за мир для Украины. Понтифик выразил надежду, что в Украине в скором времени воцарится мир.

"Мы видим воплощение Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями, страдают от насилия в зоне конфликта в Украине и его тяжелейших гуманитарных последствий; мы молимся о том, чтобы Господь вскорости даровал мир этой дорогой нашему сердцу стране", – сказал Папа Франциск в рождественской речи.

Украина заявила о поставках летального оружия из ЕС

В Украину оружие, в том числе и летальное, поставляют уже пять европейских стран. Об этом сообщил директор государственного предприятия Спецтехноэкспорт Павел Барбул.

По его словам, в основном ВСУ закупают аналоги советских боеприпасов, производят которые в странах бывшего соцлагеря. Из стран Европы в Украину поступают ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы (100 мм и 152 мм).

Участница Femen разделась в Ватикане

Участницы движения Femen провели акцию во время рождественской мессы Папы Римского в Ватикане. Активистка движения Алиса Виноградова в образе Девы Марии оголилась на фоне рождественских яслей, требуя легализовать аборты и расследовать случаи педофилии среди представителей католического духовенства.

В Москве автобус влетел в подземный переход

В Москве пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро Славянский бульвар. В результате погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Полиция задержала водителя транспортного средства.

"Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", – заявил водитель автобуса.

В Харькове взорвали авто экс-главы областной полиции

В Харькове подорвали машину экс-начальника Нацполиции области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. Заряд был заложен под внедорожником Dodge. В результате взрыва никто не пострадал, однако осколки повредили ворота в гараж и семь соседних автомобилей.

Источник: korrespondent.net