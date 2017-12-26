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26. 12. 2017

Россия испытала баллистическую ракету Тополь

В России ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Об этом о вторник, 26 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Испытательный пуск проведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", – заявили в Минобороны.

Российские военные утверждают, что в ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими баллистических ракет.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 октября российские военные запустили четыре межконтинентальных баллистических ракеты в рамках учений по управлению Стратегическими ядерными силами. Три ракеты были запущены с атомных подлодок и одна с космодрома Плесецк.

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Источник: korrespondent.net

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