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26. 12. 2017

В Египте казнили 15 боевиков, убивших военных на Синае

В Египте казнили 15 боевиков, которые были признаны виновными в убийстве военных в Синайском регионе. Смертный приговор военного трибунала Египта был приведен в исполнение во вторник, 26 декабря, сообщили в Министерстве обороны страны.

Сообщается, что казнь через повешание происходила в двух тюрьмах на севере страны. Большинство боевиков были из Синайского района и обвинялись в "присоединении к боевым группам и участии в проведении, планировании и оказании помощи в убийстве ряда военнослужащих армии и полиции".

Жертвами нападения на КПП на Синайском полуострове в 2013 году стали девять военнослужащих.

Напомним, 24 ноября на Синайском полуострове боевики совершили террористическую атаку на мечеть Аль-Равда. Жертвами теракта стали 305 человек, в том числе 27 детей. 

Источник: korrespondent.net

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