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26. 12. 2017

Москвич переоделся в одежду покойной матери ради кредита

Москвич, пытаясь оформить кредитную карту, пришел в банк, переодевшись в свою покойную мать. Об этом сообщает life.ru, ссылаясь на московскую полицию.

Сотрудники банковского учреждения заметили, что-то неладное и вызвали сотрудников полиции. Злоумышленник скрылся до приезда правоохранителей.

Однако полиция потом его таки задержала и предъявила обвинения по статьям "Мошенничество и "Приготовление к преступлению и покушению на преступление".

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в мошенничестве на более чем 2 млн гривен.

Источник: korrespondent.net

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