В Саудовской Аравии отпустили 23 подозреваемых в коррупции

Саудовская Аравия выпустила 23 человека, которых задержали по обвинению в коррупции после заключения соглашения с правительством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Okaz.

"Саудовская Аравия выпустила 23 из 200 влиятельных лиц, задержанных начиная с ноября по обвинению в коррупции после того, как они достигли соглашений с правительством", - говорится в сообщении.

В докладе не указаны имена тех, кого должны освободить из членов королевской семьи, бизнесменов и чиновников, задержанных в результате масштабной антикоррупционной кампании, которую возглавил принц Мухаммед бен Салман. Также не называется и размер их взносов в бюджет.

С начала ноября подозреваемых держали в роскошном отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде и предложили передать имущество и средства в обмен на свободу.

По информации издания, в ближайшие дни будут освобождены еще задержанные. После начнется судебное разбирательство по делу лиц, которые продолжают отрицать обвинения против них.

Власти Саудовской Аравии рассматривает такие договоренности не как шантаж, а как обязательство возмещать нелегально полученные деньги, незаконно полученные от мирового производителя нефти в течение десятилетий.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии требуют от принца аль-Валида бин Талала, который был задержан по делу о коррупции, не менее 6 миллиардов долларов.

Источник: korrespondent.net