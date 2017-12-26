Россия не будет приглашать наблюдателей из Украины на выборы

Российская Федерация не будет приглашать наблюдателей из Украины на выборы президента, которые должны состояться в марте следующего года. Об этом во вторник, 26 декабря, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

"Это нереально. Я не хочу лукавить и высказывать какие-то нереальные возможности. Уровень наших отношений в данной ситуации пока не позволяет обмениваться наблюдателями", - сообщила Памфилова.

При этом она рекомендует россиянам, которые проживают в Украине, голосовать в приграничных городах.

"Могу предположить, что с учетом предыдущего негативного опыта, опять какие-то агрессивные молодчики будут препятствовать нашим гражданам посещать наши консульства, посольства", - добавила Памфилова.

Ранее сообщалось, что в России официально стартовала кампания по выборам президента.

Источник: korrespondent.net