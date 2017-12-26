В Британии из нацархива пропали тысячи документов

Из Национального архива Великобритании пропали тысячи правительственных документов, касающихся самых противоречивых эпизодов британской истории 20 века. Как сообщает The Guardian, документы исчезли после того, как их изъяли госслужащие.

В частности, пропали документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также письмо Григория Зиновьева, которое привело к отставке правительства лейбористов в Британии.

Также утеряны документы по британской колониальной администрации в Палестине, тестированию вакцины от полиомиелита и территориальным спорам с Аргентиной.

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Ранее сотрудники интернет-портала Wikileaks опасались, что бывшая администрация Белого дома президента Барака Обамы скроет или сотрет часть своих электронных архивов.

Источник: korrespondent.net