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26. 12. 2017

Самолет ВВС Сирии сбили войска оппозиции – СМИ

Истребитель Военно-воздушных сил Сирии был сбит войсками оппозиции. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники.

Отмечается, что это произошло в провинции Хама на востоке страны.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Напомним, представители сирийской вооруженной оппозиции отказались от участия в Конгрессе сирийского национального диалога, который планировалось провести в Сочи по предложению российского президента Владимира Путина.

Источник: korrespondent.net

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