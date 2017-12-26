Самолет ВВС Сирии сбили войска оппозиции – СМИ

Истребитель Военно-воздушных сил Сирии был сбит войсками оппозиции. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники.

Отмечается, что это произошло в провинции Хама на востоке страны.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Напомним, представители сирийской вооруженной оппозиции отказались от участия в Конгрессе сирийского национального диалога, который планировалось провести в Сочи по предложению российского президента Владимира Путина.

Источник: korrespondent.net