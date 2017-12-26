В Афганистане боевики расстреляли пятерых путешественников – СМИ

В Афганистане боевики Талибана расстреляли пятерых путешественников в ночь на вторник, 26 декабря. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство новостей dpa.

Инцидент произошел в провинции Газни в центральной части страны. Боевики остановили транспорт, в котором находились путешественники, вытащили их и расстреляли.

Представитель исламистов заявляет, что убитые были солдатами. Боевики устроили ряд нелегальных "пропускных пунктов" на подконтрольных им территориях. Они останавливают автобусы и машины, разыскивая госслужащих и сотрудников спецслужб.

Отметим, за два года талибы убили десятки путешественников, их личности пока не установлены.

Ранее в Афганистане в результате подрыва автомобиля погибли не менее 12 сотрудников служб сил безопасности.

Источник: korrespondent.net