Россия собирается пустить недра на шельфе Крыма с молотка

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского.

По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.

Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

Как сообщалось, Путин разрешил добычу подземных вод в Крыму.

Ранее в Крыму продали принадлежавший Украине завод.

Источник: korrespondent.net