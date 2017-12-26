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26. 12. 2017

Мелания Трамп решила спилить 200-летнюю магнолию на лужайке Белого дома

С лужайки Белого дома по распоряжению первой леди Мелании Трамп спилят магнолию, которая два столетия там росла. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает CNN.

Сообщается, что к такому решению супруга Трампа пришла после ознакомления с докладом Национального дендрария США и поговорив с сотрудниками. Специалисты пришли к выводу, что дерево полностью зависимо от искусственной поддержки и без нее дерево упало бы несколько лет назад.

"После того, как она посмотрела доклад, она убедилась, что для сохранения исторического дерева были предприняты все возможные усилия, она была обеспокоена вопросом безопасности посетителей и журналистов, которые часто стоят прямо перед деревом", - сообщила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм.

В СМИ пришли к выводу, что речь идет об одном из трех деревьев, стоящих перед южным фасадом Белого дома.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп вместе со своим 11-летним сыном Бэрроном сходила за рождественской елкой.

Источник: korrespondent.net

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