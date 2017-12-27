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27. 12. 2017

Посольство РФ призвало Запад не повторять ошибок Наполеона

Посольство России в ЮАР в Twitter-сообщении призвало Запад не повторять ошибок французского императора Наполеона Бонапарта, который пытался завоевать Россию в начале XIX века.

"Двадцать шестого декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии − очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров", − отмечается в сообщении, приуроченному к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона из России.

При этом запись сопровождается двумя хештэгами: "Учите историю" и "Не быть обреченными повторять те же ошибки" (#LearnHistory и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes).

On 26 December 1812 the Russian Empire's territory was fully liberated from the invading Napoleon's army – yet another Western invasion into Russia resulted in a total defeat of the aggressors #LearnHistory #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes pic.twitter.com/t1247Mn9P7

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 26 декабря 2017 г.

Напомним, армия Наполеона, которая насчитывала более 600 тысяч человек вторглась в Россию 24 июня 1812 года. По итогам сражений почти вся она была разбита, а ее остатки через полгода покинули российскуютерриторию.

Посольство РФ в Британии пригласило всех на "темную" сторону

Ранее российское посольство в Великобритании отреагировало на отмену визита британского министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву предложением послушать увертюру "1812 год" Чайковского.

Источник: korrespondent.net

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