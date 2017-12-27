За три месяца Мексике зафиксировали около 13 тысяч землетрясений

Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила, что свыше 12,7 тысячи землетрясений магнитудой до 8,2 балла произошли в Мексике с сентября по декабрь текущего года, передает РИА Новости.

Отмечается, что сентябрь лидирует по количеству подземных толчков, их зафиксировано 5,7 тысячи. В октябре было 3,8 тысячи землетрясений, а в ноябре − 3,2 тысячи.

Наибольшее число подземных толчков в Мексике регистрируется в штатах Оахака и Чьяпас, за ними идут Герреро, Мичоакан Колима и Халиско.

Напомним, в сентябре Мексику потрясли два мощных землетрясения,которые унесли жизни сотен человек. Президент страны Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений в более чем 2,5 миллиарда долларов.

Источник: korrespondent.net