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27. 12. 2017

Польша вводит платные разрешения на работу

 
Директор Уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек сообщила, что с января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, согласно которым заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонные работы, пишет Польское радио.
 
Отмечается, что период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разрешение составит 30 злотых (около 230 гривен).
 
Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в таких отраслях, как земледелие, садоводство, туризм, гастрономия.
 
Директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз указал, что целью внедрения новых правил является адаптация государственных норм к законодательству ЕС. 
 
Он также добавил, что на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу не было известно, на кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. Это затрудняло проверку со стороны пограничников и Государственной инспекции труда.
 
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Ранее сообщалось, что Польша увеличит количество рабочих виз для украинцев.

Источник: korrespondent.net

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