Биоконтроль на границе не коснется украинцев в Крыму

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что проверка биометрических данных на административной границе с аннексированным Россией Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове, сообщил Крым. Реалии.

Он также уточнил, что на границе с Крымом система биометрического контроля начнет полноценно действовать с 1 января 2018 года.

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы,которые направились в Крым с контролируемой части Украины при наличии всех оснований. Поэтому здесь также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля", – отметил Слободян.

По его словам, на первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных проверяться не будет.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы подчеркнул, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не являются действительными.

"Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если человек, например, из Москвы, незаконно попал в Крым и попытается попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство, так как проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", – предупредил Слободян.

ГПС показала, как работает биометрия на границе

Напомним, Украина на границе с Россией запускает биоконтроль в тестовом режиме с 27 декабря.

Источник: korrespondent.net