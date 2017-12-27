СМИ: Россия ответит США на ограничения по договору об открытом небе

Россия с 1 января 2018 года планирует ограничить число аэродромов, которые США могут использовать согласно договору по открытому небу, пишет РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", − сказал источник.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. РФ присоединилась к договору в мае 2001 года. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Самолет РФ пролетел над Белым домом и Пентагоном

Ранее сообщалось, что украинские верификаторы в 2018 году планируют провести 12 наблюдательных полетов над территорией России и ряда стран Европы.

Источник: korrespondent.net