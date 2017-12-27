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27. 12. 2017

Отель в Нью-Йорке предлагает прожить день главного героя из "Один дома"

Отель в Нью-Йорке, где проходили съемки второй части комедии Один дома, предложил гостям воспользоваться услугой Живи как Кевин и почувствовать себя главным героем картины.

Напомним, главного героя рождественского фильма Один дома зовут Кевин Маккаллистер. Его сыграл актер Маколей Калкин. Действия второй части комедии разворачиваются в Нью-Йорке, в частности, в отеле, где главный герой оказывается с кредитной картой отца. Примечательно, что владельца отеля сыграл действующий президент США Дональд Трамп.

Plaza Hotel предлагает "испытать ощущения Кевина" в номере и на территории всего отеля. 

Услуга обойдется примерно в 895 долларов. За эти деньги можно будет сделать снимки в фотокабине, съесть огромное мороженое в номере, получить сувениры и эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями комедии.

Кроме того, подготовлено специальное меню в духе 1990-х с любимыми блюдами детей, выросших в то время.

Дополнительно можно заказать экспресс-пропуск на смотровую площадку на 86-м этаже небоскреба Empire State Building, четырехчасовую поездку на лимузине по городу по маршруту Кевина, доступ на каток Wollman Rink, а также личного фотографа.

Отель приурочил предложение к 25-й годовщине фильма.

Источник: korrespondent.net

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