В Украине построят завод по производству боеприпасов − Полторак

"Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1,4 миллиарда гривен на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде всего дефицитных", − отметил он.
Источник: korrespondent.net
"Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1,4 миллиарда гривен на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде всего дефицитных", − отметил он.
Источник: korrespondent.net
Мне кажется, у декабря сейчас сложный период принятия себя. Он пытается понять: кто же он? Весна? Зима? А может, осень?