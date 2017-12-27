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27. 12. 2017

Итоги 26.12: Нефтяной рекорд и новшества от Польши

 
Нефть максимально подскочила в цене за два года
 
Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года. Отмечается, что подорожание связано со взрывом на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр.
 
В Польше заявили о новых правилах трудоустройства иностранцев
 
С 1 января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, согласно которым заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.
 
Отмечается, что период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разрешение составит 30 злотых (около 230 гривен).
 
В Нацгвардии испытали новый бронеавтомобиль
 
В Национальной гвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля Варта-Новатор. Его разработало предприятие Украинская бронетехника.
 
Отмечается, что бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения и приспособлен к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья.
 
Группа из Украины вылетела на Донбасс за пленными 
 
Украинская группа вылетела на Донбасс для обмена военнопленными. Вместе с представителем Украины в гуманитарной подгруппе Ириной Геращенко отправились омбудсмен Валерия Лутковская, а также представители Генпрокуратуры, Минобороны и СБУ.
 
Ранее глава ДНР Александр Захарченко подписал "указ" о помиловании украинских пленных, подлежащих предстоящему обмену.
 
Суд в Австрии отсрочил экстрадицию Фирташа в США
 
Верховный суд Австрии отсрочил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. 
 
Рассмотрение дела приостановлено до тех пор, пока суд Евросоюза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.
 
Умер композитор Владимир Шаинский 
 
Известный советский композитор Вадимир Шаинский скончался в больнице США в возрасте 92 лет. Его сын заявил, что смерть связана с онкологическим заболеванием.

Источник: korrespondent.net

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