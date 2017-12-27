Итоги 26.12: Нефтяной рекорд и новшества от Польши

Нефть максимально подскочила в цене за два года

Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года. Отмечается, что подорожание связано со взрывом на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр.

В Польше заявили о новых правилах трудоустройства иностранцев

С 1 января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, согласно которым заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.

Отмечается, что период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разрешение составит 30 злотых (около 230 гривен).