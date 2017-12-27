В зоне АТО погиб боец, пять ранены – штаб

Подразделения ВСУ понесли потери на Донбассе, не смотря на объявленное "рождественское" перемирие. За прошедшие сутки, 26 декабря, сепаратисты шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Один боец погиб, трое получили ранения, еще у двоих – боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении противник не соблюдал условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского применились 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов велся огонь по укреплениям ВСУ. Также из стрелкового оружия обстреливались защитники Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского зафиксирован пролет БПЛА сепаратистов, который в этот период корректировал их минометный огонь, что запрещено Минскими договоренностями.

"На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в штабе.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 25 декабря было зафиксировано лишь два обстрела по позициям ВСУ. Тогда потерь не было.

Источник: korrespondent.net