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27. 12. 2017

Россия вывела на орбиту первый спутник Анголы

На космодроме Байконур в Казахстане состоялся успешный запуск ракеты-носителя Зенит-2SБ, сообщает Роскосмос.

Отмечается, что разгонный блок Фрегат-СБ успешно вывел на целевую орбиту первый ангольский спутник Ангосат-1. Затем космический аппарат отделился от разгонного блока.

Ангосат-1 – это геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК Энергия и будет эксплуатироваться компанией Ангосат. Это первый спутник связи Анголы.

Спутник будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Анголы, а также на территорию всего африканского континента. Проект Ангосат предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 декабря Россия запустила ракету Союз с экипажем для МКС. Космический корабль стартовал с космодрома Байконур.

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Источник: korrespondent.net

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