В Германии теплоход врезался в мост: десятки пострадавших

В западной Германии туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии, сообщает Focus.

Корабль под названием Swiss Crystal направлялся в Нидерланды и врезался в опору моста у города Дуйсбург.

В момент аварии на борту находились 103 пассажира и 26 членов экипажа. Пострадавших доставили в больницы, остальные пассажиры продолжили путешествие на другом корабле.

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Причины аварии пока неизвестны. Мост, по которому проходит автомагистраль, на некоторое время закрыли в качестве меры предосторожности.

Недавно во Франции на мель сел паром с 300 людьми на борту.

Источник: korrespondent.net