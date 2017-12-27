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27. 12. 2017

СМИ: Запущенный Россией спутник не вышел на связь

Специалисты пытаются установить связь со спутником Ангосат, запущенным с космодрома Байконур в ночь на среду, 27 декабря. Связь с ним была потеряна после выхода на орбиту.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

"После отделения от разгонного блока Фрегат спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала", – сказал источник.

Роскосмос пока не комментирует эту информацию.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня ночью ракета-носитель Зенит-2SБ стартовала на космодроме Байконур с первым ангольским спутником Ангосат-1. Разгонный блок Фрегат-СБ успешно вывел аппарат на целевую орбиту. Затем спутник отделился от разгонного блока.

Ангосат-1 представляет собой геостационарный спутник связи. Планировалось, что он будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию всего африканского континента.

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Источник: korrespondent.net

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