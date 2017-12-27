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27. 12. 2017

В Россию через границу прорвался микроавтобус из Финляндии

Неизвестные лица на микроавтобусе прорвались через международный автомобильный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии. В ходе конфликта пострадал сотрудник таможни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).

"Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни", – уточнил собеседник агентства.

По его словам, таможенник не получил серьезных ранений. В настоящее время уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.

Пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме, проводятся оперативные мероприятия" – добавили в пресс-службе.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне украинец на легковушке пытался прорваться через границу с Россией. Пограничники с помощью средств принудительной остановки заблокировали автомобиль.

Источник: korrespondent.net

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