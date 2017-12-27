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27. 12. 2017

В Transparency раскритиковали закон Порошенко об Антикоррупционном суде

Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International просит президента Украины Петра Порошенко отозвать законопроект об Антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Об этом говорится в заявлении TI Украина.

Организация утверждает, что отдельные положения законопроекта №7440 не соответствуют последним рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, проектом предусмотрена лишь совещательная роль Общественного совета международных экспертов, отрицательное решение которого может проигнорировать Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

В то же время Венецианская комиссия рекомендует предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей.

Кроме того, предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ, однако расширена до целого ряду преступлений, которые будут расследовать Национальная полиция и Госбюро расследований.

Венецианская комиссия четко указывает, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Transparency также отмечает, что проектом определяются нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. В частности, кандидат кроме стажа работы и научной деятельности должен иметь опыт противодействия и борьбы с коррупцией в судебных учреждениях за рубежом.

"ТI Украина предлагает президенту Украины отозвать законопроект №7440 и внести доработанный с учетом вышеуказанных рекомендаций Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним на создании независимой, профессиональной судебной институции, которая должна обеспечить борьбу с коррупцией, настаивает Евросоюз.

Источник: korrespondent.net

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