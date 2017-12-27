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27. 12. 2017

Британец выполнил опасный трюк на крыше небоскреба

Британский экстремал Дэвид Нельмс выполнил опасный трюк на крыше небоскреба в Дубае и опубликовал видеозапись в Instagram.

В ролике Нельмс стоит на вершине 43-этажного здания Al Dar в районе Дубай Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше.

"Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк", - прокомментировал Нельмс видео.

Raw clip of the Rooftop strides in Dubai. Some people thought this was fake lol. 🤦🏻‍♂️ #Dubai #rooftopping #Parkour #fun ➡️LINK IN BIO⬅️

Публикация от David-nelmes@live.co.uk (@davidnelmes)

Как сообщал Корреспондент.net, ранее украинский экстремал Станисла Панюта прошел по канату между воздушными шарами, установив национальный рекорд.

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Источник: korrespondent.net

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