Британец выполнил опасный трюк на крыше небоскреба

Британский экстремал Дэвид Нельмс выполнил опасный трюк на крыше небоскреба в Дубае и опубликовал видеозапись в Instagram.

В ролике Нельмс стоит на вершине 43-этажного здания Al Dar в районе Дубай Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше.

"Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк", - прокомментировал Нельмс видео.

Raw clip of the Rooftop strides in Dubai. Some people thought this was fake lol. 🤦🏻‍♂️ #Dubai #rooftopping #Parkour #fun ➡️LINK IN BIO⬅️ Публикация от David-nelmes@live.co.uk (@davidnelmes) Дек 22, 2017 at 1:32 PST

Как сообщал Корреспондент.net, ранее украинский экстремал Станисла Панюта прошел по канату между воздушными шарами, установив национальный рекорд.

В Чернобыльской зоне погиб белорус-экстремал

Источник: korrespondent.net