Британец выполнил опасный трюк на крыше небоскреба

Британский экстремал Дэвид Нельмс выполнил опасный трюк на крыше небоскреба в Дубае и опубликовал видеозапись в Instagram.
В ролике Нельмс стоит на вершине 43-этажного здания Al Dar в районе Дубай Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше.
"Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк", - прокомментировал Нельмс видео.
Raw clip of the Rooftop strides in Dubai. Some people thought this was fake lol. 🤦🏻♂️ #Dubai #rooftopping #Parkour #fun ➡️LINK IN BIO⬅️
Публикация от David-nelmes@live.co.uk (@davidnelmes)
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Источник: korrespondent.net
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