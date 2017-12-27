Стрельба в Москве: гендиректор Меньшевика сбежал с места ЧП

Гендиректор фабрики Меньшевик Илья Аверьянов убежал с места происшествия после того, как устроил стрельбу. В связи с этим сотрудники полиции объявили план Сирена.

Правоохранителям передали приметы злоумышленника, а также предупредили, чтобы они использовали бронежилеты при задержании. Есть вероятность, что он мог скрыться с места происшествия на Audi A6 темно-серого цвета, сообщает Life.ru.

Отмечается, что гендиректор скрылся с территории фабрики сразу после того, как расстрелял охранника.

Зону поиска решили расширить, после того как гендиректора, так и не нашли на территории предприятия.

Сообщается, что злоумышленник открыл огонь из охотничьего карабина Сайга. В итоге погиб один из охранников предприятия.

Ранее сообщалось, что в здании фабрики Меньшевик на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь.

Источник: korrespondent.net