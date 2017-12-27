В Ливии потушили сильный пожар на нефтепроводе – СМИ

Крупный пожар, вспыхнувший в Ливии на нефтепроводе, который накануне подорвали боевики, потушен. Об этом со ссылкой на ливийский военный источник сообщает Прайм.

"Отряд ливийской армии, ответственный за безопасность месторождения компании Al-Waha, сопроводил команду, которая смогла сегодня днем потушить страшный пожар, причиной которого стал подрыв вчера вечером", - сказал источник.

Он отметил, что пожарные бригады прибыли на тушение с нескольких других месторождений сразу после взрыва, но до утра среды не могли начать тушение, пока военные не обеспечили безопасность.

Источник подтвердил, что на восстановление поврежденного участка трубопровода потребуется как минимум несколько дней.

Напомним, на северо-востоке Ливии 26 декабря начался пожар на участке магистрального нефтепровода.

Источник: korrespondent.net