Facebook удалил аккаунт Кадырова из-за санкций

Руководство Facebook заблокировало аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за включения его в санкционный список США. Информацию об этом подтвердили представители соцсети, пишут Ведомости.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — рассказали в Facebook.

Напомним, аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram, на которые были подписаны более четырех миллионов человек, пропали 23 декабря. Сам Кадыров предположил, что это было сделано по указке властей США.

Источник: korrespondent.net