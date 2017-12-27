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27. 12. 2017

Facebook удалил аккаунт Кадырова из-за санкций

Руководство Facebook заблокировало аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за включения его в санкционный список США. Информацию об этом подтвердили представители соцсети, пишут Ведомости.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — рассказали в Facebook.

Напомним, аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram, на которые были подписаны более четырех миллионов человек, пропали 23 декабря. Сам Кадыров предположил, что это было сделано по указке властей США.

Источник: korrespondent.net

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