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27. 12. 2017

"Тупой национализм" – в России отреагировали на кота в украинском МИДе

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала тупым национализмом заявление украинского дипломата о коте, работающем в МИД Украины для борьбы с "русокрысами". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова также проиронизировала относительно украинско-кошачьих интересов, о которых писал украинский дипломат Макеев.

"Украинско-кошачьи интересы?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?" — написала она.

Захарова заявила, что исход крыс не за горами и Украина идёт ко дну, раз у нее одна надежда на котов в сфере безопасности, и в сфере экономики.

"Если серьёзно — это национализм как он есть, тупой и бессмысленный", — резюмировала представитель МИД РФ.

Напомним, 26 декабря директор политического департамента МИД Алексей Макеев в своем Twitter сообщил, что МИД Украины "приняло на работу" кота.

Источник: korrespondent.net

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